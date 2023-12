Milan, tutto in una notte. Tuttosport: "Il Diavolo rischia l’inferno"

Il Milan si gioca la permanenza in Europa questa sera contro il Newcastle e l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Il Diavolo rischia l’inferno". I rossoneri possono ancora qualificarsi agli ottavi di Champions League, ma dovranno battere gli inglesi e poi sperare anche in un successo del Borussia Dortmund contro il PSG. Con una vittoria in Inghilterra, la squadra di Stefano Pioli avrebbe comunque la certezza di avere almeno un posto in Europa League.

Come scrive il quotidiano torinese, il risultato di stasera condizionerà l’intera stagione economicamente e sportivamente. In caso di brutto ko, anche la posizione del tecnico milanista tornerebbe in discussione. Servirà un'impresa e una grande mano dal Borussia Dortmund, ma a Milanello ci credono.