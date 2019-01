Milan, Tuttosport: "Affondo per Benatia"

C’è spazio anche per le strategie di mercato del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che titola in taglio basso: "Affondo per Benatia". Secondo il noto giornale sportivo torinese, "la chiave può essere Higuain". Allegri non lascerà partire il difensore a gennaio, ma in estate la situazione potrebbe cambiare. Stando all’indiscrezione, nell’eventuale trattativa tra Milan e Juventus potrebbe rientrare il riscatto del Pipita. "Da superare, invece - si legge nelle pagine interne - la diffidenza di Gazidis per giocatori ultratrentenni: a Leonardo e Maldini ha dato indicazioni di lasciar perdere".