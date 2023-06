Milan, Tuttosport conferma: "Pronto l'affondo per Chukwueze"

Samuel Chukwueze è un giocatore che ormai da diverse settimane è sul taccuino del Milan. Nella serata di ieri MilanNews.it ha sottolineato come i rossoneri non hanno mollato l'obiettivo (QUI l'esclusiva) e oggi Tuttosport ha ribadito il concetto: "Pronto l'affondo per Chukwueze". La questione si gioca molto anche sugli slot per extracomunitari a disposizione: solo uno dopo l'arrivo di Loftus-Cheek.

Dunque i rossoneri dovranno decidere tra l'esterno nigeriano e Daichi Kamada con cui l'accordo è stato trovato da tempo. Il Villarreal valuta Chukwueze 30 milioni ma la richiesta è destinata a scendere: il contratto del giocatore scade nel 2024 e il rischio di perderlo a zero potrebbe farsi sempre più concreto per il sottomarino giallo.