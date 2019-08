Milan, Tuttosport: "Conti non si muove. E si batte per una maglia da titolare"

"Conti non si muove. E si batte per una maglia da titolare". È il titolo scelto dal quotidiano Tuttosport per parlare del giovane esterno rossonero. L’ex atalantino - si legge - ha messo il mirino su Davide Calabria, con l’ambizione di portargli via il posto da titolare. Nei giorni scorsi era emersa la possibilità di una cessione, ma Conti ha sempre detto di voler tornare ad alti livelli con il Milan: ad Andrea non è mai passato per la testa di lasciare il club. La concorrenza di Calabria sarà dura da battere, ma il giocatore ci proverà.