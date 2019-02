Milan, Tuttosport: "Cutrone agita i rossoneri"

L’arrivo di Piatek ha tolto spazio a Cutrone, che fino all’arrivo del polacco si era sempre giocato il posto con Higuain. Lo stato d’animo del giovane rossonero non è dei migliori. Come riporta Tuttosport, è normale che ci possano essere dei ragionamenti sul futuro. Non è un mistero che alcuni club italiani ed esteri abbiano messo gli occhi su Patrick, ma è ancora presto per parlare di mercato e in casa Milan c’è la convinzione che il ragazzo possa essere importante per il raggiungimento di un posto in Champions.