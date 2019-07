Milan, Tuttosport: "Cutrone porta i soldi per Leao e Duarte"

C’è spazio anche per il Milan, o meglio, per le strategie di mercato del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sull’addio di Patrick Cutrone, ceduto al Wolverhampton per 18 milioni più bonus. "Cutrone porta i soldi per Leao e Duarte", titola il noto giornale sportivo, evidenziando così l’intenzione della società milanista di reinvestire i soldi incassati dalla cessione del giovane attaccante.