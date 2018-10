Milan, Tuttosport: "Dentro Cutrone e Higuain diventa mattatore"

Il 4-4-2 scelto da Gattuso per superare la crisi, oltre a portare in dote i tre punti, ha permesso a Higuain di essere molto più presente nel gioco della squadra. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il Pipita, contro la Samp, ha toccato 51 palloni. Nelle precedenti due gare, invece, l’argentino ne aveva toccati complessivamente 49 (25 con l'Inter e 24 col Betis). Il cambio di modulo, dunque, ha fatto bene all’argentino: la presenza di Cutrone gli ha consentito di avere maggiori spazi per esprimere il proprio talento.