Milan, Tuttosport: "Diavolo sotto choc"

"Diavolo sotto choc", titola Tuttosport riferendosi alle dichiarazioni rilasciate ieri dall’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis. Il manager sudafricano - si legge - si è preso il palcoscenico rivelando i rischi che avrebbe corso il Milan se non fosse arrivato Elliott a salvarlo: "Abbiamo ereditato un club che abbiamo dovuto salvare dall’insolvenza, da una retrocessione in Serie D. Stiamo lavorando con professionalità per riportare il Milan su un percorso positivo".