Milan, Tuttosport: "Elliott, nel mirino Gazidis e Maldini"

Secondo Tuttosport, a essere finiti nel mirino di Elliott sarebbero Paolo Maldini e Ivan Gazidis. La proprietà rimprovera al direttore tecnico le scelte sbagliate in sede di mercato. Sono stati investiti oltre 170 milioni, ma i giocatori presi non hanno fatto bene (eccezion fatta per Theo Hernandez e pochi altri). L’elenco delle contestazioni comprende anche l’ingaggio di Giampaolo. Anche l’operato di Gazidis non è ritenuto soddisfacente. In un anno, infatti, non sono arrivati sponsor in grado di incrementare il fatturato. Ogni giudizio è ovviamente rimandato a fine stagione.