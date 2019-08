Milan, Tuttosport: "Everton può liberare Correa"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si sofferma sulla trattativa per Correa. I rossoneri hanno aumentato la loro offerta, portandola a 42 milioni più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, ma c’è ancora distanza con l’Atletico Madrid. Tuttavia, stando a quanto riferito dal noto giornale sportivo, i Colchoneros avrebbero messo gli occhi su Everton, vecchio pallino di mercato proprio del Milan: l’eventuale approdo in Spagna del brasiliano potrebbe sbloccare l’uscita di Correa.