Milan, Tuttosport: "Fra presente e futuro con Correa e Pellegri"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina si sofferma - in prima pagina - sulle strategie di mercato del club rossonero. "Mosse Milan", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "Fra presente e futuro con Correa e Pellegri". Giocatori in entrata, ma non solo: nell’attuale rosa ci sono anche alcuni elementi ancora in bilico. Come Kessié e Suso, ad esempio, i quali "restano in sospeso".