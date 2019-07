Milan, Tuttosport: "Gedson Fernandes è l’ultimo sogno"

C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulle strategie di mercato del club rossonero a centrocampo. "Gedson Fernandes è l’ultimo sogno", titola di spalla il noto giornale sportivo, confermando l’interesse della società milanista per il giovane talento di proprietà del Benfica. "Non solo Veretout", dunque: il Milan punta anche il 20enne portoghese.