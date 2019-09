Milan, Tuttosport: "Giampaolo mette il turbo"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica ampio spazio al Milan, che ieri ha ripreso la preparazione in vista della gara con il Verona. "Giampaolo mette il turno", titola il noto giornale sportivo, che aggiunge: tra amichevoli e campionato i rossoneri hanno segnato 6 gol in 8 gare, serve una svolta per tenere il passo di chi punta alla Champions League. Il Milan - si legge ancora - aumenterà i cavalli all’interno del proprio motore con l’inserimento dei nuovi acquisti.