Milan, Tuttosport: "Higuain fuori. Ibra: torno in Italia"

C’è spazio anche per le vicende del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. "Milan, Higuain fuori", titola di spalla il noto giornale sportivo torinese, che poi si sposta sul mercato e sul possibile colpo che i tifosi milanisti stanno aspettando: "Ibra: torno in Italia". Lo svedese ha speso parole d’elogio per il Milan, aprendo a un possibile ritorno in rossonero. La trattativa tra Leonardo e Mino Raiola prosegue.