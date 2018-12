Milan, Tuttosport: "Higuain-Morata: perché si può"

Anche l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, in prima pagina, pone l’accento sulla clamorosa indiscrezione di mercato circolata nella giornata di ieri. "Higuain-Morata: perché si può", titola il noto giornale sportivo torinese, che aggiunge sempre di spalla: "Milan e Chelsea, scambio di bomber". L’operazione è fattibile ma ovviamente complicata. Non è da escludere che la trattativa possa slittare in estate. I due club, comunque, proveranno a far combaciare i pezzi già nel corso della sessione invernale del calciomercato.