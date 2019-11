Milan, Tuttosport: "I tifosi non mollano mai"

Il momento è decisamente negativo, ma i tifosi rossoneri sono pronti a sostenere la squadra. Come riporta Tuttosport, contro il Napoli non mancherà il pubblico. Già superata quota 55mila, si va verso i 60mila, con la possibilità che il numero di persone sulle tribune sia, col passare dei giorni, ancora superiore. Ancora una volta un forte segnale da parte del popolo milanista. I tifosi sono sì stanchi di soffrire e aspettare, ma non hanno intenzione di lasciare solo il Milan.