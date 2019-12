Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina si sofferma sulla trattativa per Ibrahimovic. Il Milan non parteciperà a un’eventuale asta per lo svedese. Il club rossonero - si legge - si sente in pole e giudica congrua la proposta fatta a Raiola (2 milioni fino a giugno e altri 4 per la stagione 2020-2021).