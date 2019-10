Milan, Tuttosport: "Il mea culpa di Boban"

Anche il quotidiano Tuttosport pone l’accento sulle dichiarazioni rilasciate da Boban alla Festa dello Sport. Il noto giornale parla di “mea culpa”, viste le esternazioni del dirigente rossonero sull’esonero di Giampaolo: "Mandare via un allenatore è una sconfitta per tutti". Il Milan vuole arrivare al risultato con il gioco, ma l’ex tecnico della Sampdoria non ci è riuscito. Insomma, non ha fatto quello che la società si aspettava, fallendo le aspettative.