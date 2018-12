Milan, Tuttosport in prima pagina: "A tutto Gazidis"

Anche l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, in prima pagina, pone l’accento sulla società milanista dopo l’incontro svoltosi ieri in via Aldo Rossi tra il neo amministratore delegato rossonero e i responsabili dei principali media. "A tutto Gazidis", titola di spalla il noto giornale sportivo torinese, che aggiunge: "L’incontro con il direttore. Il decalogo del nuovo Milan parte dal progetto di un nuovo stadio assieme all’Inter".