L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport dedica spazio in prima pagina alla sfida tra Toro e Milan, in programma questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino. "Giampaolo lancia Bennacer", titola il noto giornale sportivo a proposito della formazione rossonera. "Granata di rabbia con Verdi e Laxalt", scrive invece Tuttosport in merito alle scelte di Walter Mazzarri.