Milan, Tuttosport in prima pagina: "Orgoglio Higuain"

C’è spazio anche per il club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. "Milan, orgoglio Higuain", titola il noto giornale sportivo torinese, che riporta alcune dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa dal centravanti argentino: "Dimostrerò che hanno fatto bene a puntare su di me". Il Pipita, dunque, è carico e non vede l’ora di scendere in campo: stasera, nel match contro il Dudelange, partirà ovviamente dal primo minuto al fianco di Cutrone.