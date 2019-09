Milan, Tuttosport in prima pagina: "Sveglia Piatek!"

Il quotidiano Tuttosport dedica ampio spazio in prima pagina al "super derby" di Milano in programma stasera a San Siro. "Sveglia Piatek!", titola il noto giornale sportivo parlando del Milan. "Inter, c’è una talpa", scrive invece a proposito dei nerazzurri. E ancora: "Il bomber polacco sfida Lukaku e la maledizione della maglia numero nove. Conte furioso per la fuga di notizie sul diverbio fra il belga e Brozovic".