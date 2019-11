Milan, Tuttosport: "La prima mossa per riportare a casa Ibra"

Primo contatto ufficiale per Ibrahimovic. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sull’argomento dopo l’incontro svoltosi ieri nella sede milanista di via Aldo Rossi. Un summit - quello andato in scena tra Maldini, Boban e Raiola - per studiare la fattibilità dell’operazione. Il nodo da sciogliere è l’alto ingaggio che il Milan dovrebbe corrispondere al giocatore per 18 mesi di contratto, ma le parti sono intenzionate a trattare.