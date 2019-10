Milan, Tuttosport: "La vera forza di Giampaolo? Non ha alternative"

Il club ha ribadito la fiducia a Giampaolo, ma è difficile - per non dire impossibile - pensare che il tecnico possa resistere anche in caso di sconfitta questa sera a Genova. Ma come riporta Tuttosport, il migliore alleato dell’allenatore, in questo momento, è la totale assenza di alternative credibili. Gattuso non tornerà, così come non arriverà Spalletti. Anche le piste che portano a Ranieri e Rudi Garcia sembrano poco percorribili.