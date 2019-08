Milan, Tuttosport: "Lo stallo per Correa paralizza i rossoneri"

I dirigenti rossoneri non incontreranno di persona i colleghi dell’Atletico Madrid, ma la trattativa per Correa proseguirà a livello telefonico e telematico. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie di mercato del Milan a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva. La società milanista ha alzato la propria offerta per l’argentino, aggiungendo anche una percentuale - ovviamente a favore dei Colchoneros - sulla futura rivendita del giocatore. In attesa di novità, ieri Correa si è allenato a parte: la versione ufficiale parla di lavoro differenziato, la realtà dei fatti è che in questi giorni - in cui si potrebbe concretizzare il passaggio al Milan del giocatore - non si vogliono correre rischi inutili che potrebbero compromettere il trasferimento.