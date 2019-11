Milan, Tuttosport: "L’orgoglio di Piatek"

Nel momento più delicato - suo e del Milan - Piatek prova a tirare fuori tutta la grinta e l’orgoglio di cui è dotato. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport dopo le dichiarazioni rilasciate dal pistolero alla tv polacca. "Ora valgo 38 milioni, ma la prossima volta che cambierà club vorrei valerne 60-70". Piatek non sta pensando di lasciare il Milan, il suo sfogo va letto come un tentativo di rilanciarsi, di non accontentarsi della mediocrità nella quale è piombato dopo mesi e mesi in prima pagina.