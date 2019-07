Milan, Tuttosport: "Maldini predica calma"

Il Milan non ha fretta sul mercato. Come riporta Tuttosport, è questo il messaggio che vuole trasmettere Maldini, intervenuto ieri a Milanello in occasione della conferenza stampa di presentazione di Krunic e Theo Hernandez. Il club deve essere pronto a cogliere tutte le opportunità e non bisogna cedere alla tentazione di accelerare. Tuttavia, Maldini sa che Giampaolo ha bisogno di una squadra completa il prima possibile.