Milan, Tuttosport: "Per Gattuso è il momento dei rimpianti"

Manca ancora una partita al termine del campionato, ma per il Milan è comunque il momento dei rimpianti. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sui rossoneri ancora in corsa per un posto in Champions. Il quarto posto è alla portata, ma la strada appare in salita. Magari domenica avverrà il miracolo, però - ad oggi - la classifica parla chiaro: il Milan rischia di restare fuori dalla massima competizione europea per club per un misero punto.