Milan, Tuttosport: "Rebic al passo d’addio"

Le strade di Rebic e del Milan potrebbero separarsi già a gennaio. Come riporta Tuttosport, il croato non è riuscito ad ambientarsi e potrebbe tornare all’Eintracht. L’eventuale interruzione del prestito, comunque, non comporterà il ritorno di Milanello di André Silva, che proseguirà la sua avventura in Bundesliga. La scintilla con i rossoneri non è scattata, ma il croato non vuole rimanere in panchina nella stagione che porta all’Europeo.