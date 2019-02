Milan, Tuttosport: "Rodriguez, l'unicum"

Ricardo Rodriguez è uno dei punti fermi di Gattuso. Lo svizzero sta attraversando un ottimo momento di forma ed uno dei giocatori che - come evidenzia il quotidiano Tuttosport - soddisfa le richieste dell'allenatore nell'esecuzione della doppia fase. Insomma, un giocatore imprescindibile per per Rino e per i compagni, grazie alla sua capacità di "pulire" i palloni sporchi. La concorrenza sulla corsia mancina, poi, è pressoché nulla, visto che Strinic è rimasto fuori a lungo per infortunio e Laxalt non ha mai convinto del tutto.