Milan, Tuttosport: "Scatta il piano Champions"

È il momento decisivo della stagione. I rossoneri si giocano tutto nelle prossime quattro-cinque partite. "Milan, scatta il piano Champions", titola stamane il quotidiano Tuttosport, che in prima pagina evidenzia così l’importanza dei prossimi impegni di campionato per la squadra di Rino Gattuso. Si comincia stasera, a San Siro, contro il Cagliari. Romagnoli e compagni - scivolati al sesto posto in classifica - sono chiamati a rispondere alle vittorie di Lazio, Roma e Inter.