Milan, Tuttosport: "Si rivede Junior Firpo"

"Si rivede Junior Firpo", titola questa mattina il quotidiano Tuttosport parlando del mercato rossonero. "Per rinforzare il reparto dei terzini - si legge a pagina 11 - il Milan torna sul giocatore del Barça già trattato a gennaio". Stavolta ci sono molte più possibilità: il giovane esterno, infatti, non ha ricevuto da Koeman le rassicurazioni tecniche che vorrebbe per rimanere, ed è proprio su questo aspetto che gli uomini di mercato di via Aldo Rossi contano di muovere i loro passi.