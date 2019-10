Milan, Tuttosport titola: "Alta tensione con gli azionisti"

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport pone l’accento sui problemi del Milan. "Alta tensione con gli azionisti", titola il noto giornale sportivo dopo l’assemblea dei soci svoltasi ieri nella sede milanista di via Aldo Rossi. Il momento è delicato. Non a caso, Tuttosport scrive: "A 3 punti dalla zona B", riferendosi ovviamente alla classifica dei rossoneri. Per quanto riguarda il futuro del Meazza, invece, il titolo è chiaro: "San Siro non muore".