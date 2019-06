Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l’accento - in prima pagina - sul futuro di Donnarumma, finito nel mirino di Leonardo e del Paris Saint-Germain. "Gigio ai saluti", titola il noto giornale sportivo, che aggiunge: "Il Milan attende l’offerta giusta del Psg". In caso di partenza del giovane portiere cresciuto nel vivaio rossonero, "Reina sarà titolare", scrive Tuttosport sempre in prima pagina.