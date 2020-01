Milan, Tuttosport titola: "Ibra adotta Leao"

C’è spazio anche per le vicende del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. "Ibra adotta Leao", titola il noto quotidiano sportivo, evidenziando così il feeling tra i due attaccanti, con il giovane portoghese che potrebbe trovare nel compagno di squadra svedese un formidabile maestro. Capitolo mercato: "Piatek in Premier: l’Aston villa sul polacco", scrive Tuttosport sempre in prima pagina.