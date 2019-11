Milan, Tuttosport titola: "Il crollo nei minuti finali"

Il Milan di Pioli - come quello di Giampaolo - avrebbe potuto avere più punti se nell’ultima mezzora non si fosse perso di continuo, se fosse riuscito a tenere alta la concentrazione fino alla fine. Come riporta Tuttosport, infatti, i rossoneri hanno subito 10 gol (su 16) negli ultimi minuti di gara, dal 15esimo della ripresa fino al triplice fischio, recupero compreso. Un problema serio: senza gli scivoloni nei finali di partita, il Milan avrebbe almeno nove punti in più.