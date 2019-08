Milan, Tuttosport titola: "Magia di Suso, Giampaolo sorride"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina esalta il Milan dopo l’ottima prestazione offerta nell’amichevole di ieri contro il Manchester, ultimo impegno dell’International Champions Cup 2019. "Magia di Suso, Giampaolo sorride", titola in prima pagina il noto giornale sportivo, che poi aggiunge, sempre in taglio alto: "I rossoneri ko solo ai rigori con lo United". La squadra milanista ha ben impressionato al cospetto di un avversario molto più avanti nella preparazione.