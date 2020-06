Milan, Tuttosport titola: "Scontri diretti tallone d'Achille"

Un disastro con le grandi. Gli scontri diretti sono il vero tallone d’Achille di questo Milan. Un problema - osserva Tuttosport - che permane da anni, ma in questa stagione il trend è particolarmente negativo. Domenica i rossoneri affronteranno la Roma a San Siro: un girone fa la squadra di Pioli non riuscì a imporsi contro i giallorossi di Fonseca, che non erano al top della condizione (finì 2-1 per i padroni di casa).