Milan, Tuttosport: "Tonali, che atto d'amore!"

Finalmente Tonali è un giocatore totalmente del Milan. Ieri pomeriggio il centrocampista si è recato nella sede rossonera di via Aldo Rossi Casa Milan per sottoscrivere il nuovo contratto fino al 2026. Come riporta Tuttosport, Tonali ha avuto un ruolo molto importante nella trattativa, decurtandosi 500 mila euro netti all’anno dal proprio ingaggio. Un gesto molto apprezzato da Maldini e Massara, che denota la volontà di Tonali di rimanere ad ogni costo al Milan.