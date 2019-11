Milan, Tuttosport: "Tra luci e ombre i nuovi dividono"

Anche il quotidiano Tuttosport si sofferma sul rendimento degli acquisti estivi del Milan. Contrariamente a Giampaolo - si legge - Pioli ha subito puntato sui giocatori arrivati nel corso dell’ultimo mercato, ma i risultati, per adesso, non hanno dato ragione né a lui né alla società che li ha voluti. Nel secondo tempo con la Lazio erano tutti in campo: Duarte e Leao malissimo, Theo deve imparare a difendere, Rebic non pervenuto, benino Bennacer e Krunic.