Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l’accento sul Milan in vista della prossima gara di campionato. "Tutto è pronto per la festa", titola il noto giornale sportivo a pagina 31. "Domenica a San Siro contro il Sassuolo - si legge - la società festeggerà i 120 anni. E lo vuole fare con una vittoria per rilanciarsi. Durante l’intervallo la sfilata degli ex che hanno scritto la storia del club".