Milan-Uefa, la Gazzetta titola: "Pena ragionevole o il Milan è pronto a ricorrere ancora"

Ieri mattina, il Milan, guidato da Gordon Singer e dal presidente Paolo Scaroni, si è presentato a Nyon davanti alla Camera giudicante dell'UEFA: come spiega La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi si augura che la multa da pagare sia ragionevole, ma nel caso in cui la giudicasse di nuovo sproporzionata, sarebbe pronto a ricorrere una seconda volta al Tas di Losanna.