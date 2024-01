Milan-Verona: accordo per Terracciano. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Filippo Terracciano è sempre più vicino al Milan. Il calciatore classe 2003 dell'Hellas Verona potrebbe presto raggiungere Milanello con il club rossonero che ha piazzato l'accelerata decisiva nel pomeriggio di ieri trovando l'intesa con gli scaligeri. Un'operazione da 4.5 milioni più 1 di bonus e che prevede anche una percentuale sulla rivendita del 10% per i veneti. Oggi è l'argomento principale, lato Milan, sulle principali prime pagine sportive in edicola.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale scrive: "Il Milan si allarga, ecco Terracciano". Nel breve sottotitolo viene poi aggiunto: "Arriva un jolly per Pioli (ma i botti sono per Theo e Leao". Nella prima gara del 2024 il Milan sembra aver recuperato i suoi due campioni. Il titolo in taglio basso di Tuttosport è essenziale: "Milan: Terracciano". Il QS invece si concentra sulla sfida contro l'Empoli in programma domani all'ora di pranzo: "Milan coi cerotti. Gabbia in lizza per giocare dal 1'".