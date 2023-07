Milan, vicini Danjuma e Musah. Gazzetta: "Doppio colpo prima che parta la tournée"

vedi letture

Il Milan si prepara a un doppio colpo prima che parla la tournée negli Stati Uniti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono vicini alla chiusura per Arnaut Danjuma e Yunus Musah.

Per entrambi le trattative sono ben avviate e c’è fiducia per chiudere in queste ore, spiega la Rosea. L'attaccante del Villarreal può arrivare in prestito per 2-3 milioni di euro, mentre il centrocampista del Valencia può sbarcare in Italia per 18-20 milioni. Il dialogo con i due club spagnoli prosegue fitto ormai da giorni ed è entrato nella fase clou - si legge -.