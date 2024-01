Milan, vietato fermarsi. CorSera: "Diavolo a caccia del pokerissimo"

vedi letture

Stasera contro il Bologna a San Siro, il Milan va a caccia della vittoria consecutiva numero cinque, un pokerissimo mai raggiunto in stagione, nemmeno durante lo sprint iniziale quando si fermò a quattro. Il Diavolo è in crescita, si legge sul Corriere della Sera. Lo dicono le vittorie, ma anche i 10 gol nelle ultime 4 partite. Per la terza volta di fila, giocheranno gli stessi undici: anche questo ha il suo peso. Il Bologna non ha ancora vinto nell’anno nuovo: due sconfitte e un pareggio.

Queste le probabili formazioni di Milan-Bologna:

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee.