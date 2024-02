Milan, vittoria a Frosinone. CorSera: "Jovic fa passare una paura del Diavolo"

vedi letture

Successo esterno per il Milan. La formazione di Stefano Pioli conquista i tre punti sul campo del Frosinone e prosegue la sua corsa al terzo posto in classifica. Dopo aver iniziato con il freno a mano tirato, i rossoneri hanno rimontato nel giro di pochi minuti con i gol di Gabbia e Jovic portando a casa una vittoria per 3-2. Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera a riguardo: "Jovic fa passare una paura del Diavolo".

Le parole di Pioli

Questa l'analisi in conferenza stampa di Stefano Pioli: "Stiamo correndo come le prime due nel 2024, quella che brucia di più è la sconfitta di Bergamo. Quello che conta è che con il nuovo anno stiamo facendo tante cose buone pur sapendo che possiamo fare meglio. Ormai inutile pensare al passato, stiamo ritrovando continuità e la vogliamo portare avanti".