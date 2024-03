Milan, vittoria e polemiche: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il Milan ha vinto contro la Lazio, alla fine questo è quello che conta. I rossoneri si portano a casa tre punti dopo che ne avevano conquistato solo uno in due partite contro Monza e Atalanta. Una prestazione non scintillante e una gara brutta che è stata alimentata, durante e dopo la gara, da tante polemiche sponda biancoceleste per la direzione di gara di Di Bello. L'arbitro brindisino ha espulso tre giocatori della Lazio - due nel recupero sull'1-0 - e ammonito otto giocatori tra squadra di casa e ospiti, surriscaldando gli animi della sfida.

La Gazzetta dello Sport questa mattina, in prima pagina, si concentra sull'importanza dei tre punti rossoneri: "Colpo da Diavolo". E poi aggiunge: "Il Milan riparte vincendo in casa della Lazio. Okafor decide all'87': rossoneri a -1 dalla Juve. Sarri chiude con tre espulsi, rissa finale". Poi una notazione sulla reazione della squadra romana: "Lotito furibondo con l'arbitro Di Bello". Tuttosport in taglio laterale scrive: "Cardinale, t'è piaciuto il Milan? Furia Lazio". Nel breve occhiello si legge: "Okafor-gol all'88', biancocelesti in 8!". Infine il Corriere dello Sport che mette sul banco degli imputati l'arbitro Di Bello: "Il Diavolo è Di Bello". E si continua: "Finisce in rissa all'Olimpico. Sarri furioso, Pioli a -1 dalla Juve. Okafor-gol, il Milan fa il colpo".