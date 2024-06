Milan-Zirkzee in stallo, i rossoneri studiano le alternative: da David a Omorodion

Tutto rimandato a fine Europeo. O fin quando l'Olanda rimarrà dentro il torneo. La Gazzetta Sportiva analizza la situazione legata a Joshua Zirkzee, nome in cima alla lista dei desideri rossoneri, ma corteggiato dalle big di Premier League, in particolar modo dal Manchester United: "Il Milan non si scompone e aspetta. Gli ultimi giorni hanno portato grandi voci dall’Inghilterra: lo United ha chiamato gli agenti di Zirkzee e ha preso informazioni per un possibile trasferimento. Un anno fa ha comprato Hojlund dall’Atalanta per 70 milioni ma sta pensando di fare il bis portando in rosso un altro attaccante centrale dall’Italia".

La decisione definitiva, dunque, verrà presa soltanto nelle prossime settimane. Nel frattempo si studiano le varie alternative presenti sul mercato: "Jonathan David è in lista da tempo, ha un contratto in scadenza nel 2025 - con relative condizioni favorevoli - e porta un curriculum con 20 gol a stagione. Una garanzia. Samu Omorodion ha un profilo molto diverso. Da un lato, un rischio: ha segnato 8 gol in Liga con l’Alaves, nella sua prima vera stagione pro. Dall’altro, una potenziale grande scoperta: ha tre anni meno di Zirkzee ed è candidato a diventare uno degli attaccanti più in crescita in Europa".