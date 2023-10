Milanesi, attenti agli ex Motta e Gila. Il CorSera: "Incroci pericolosi"

Per presentare gli impegni di oggi di Milan e Inter il Corriere della Sera ha titolato così questa mattina: "Attenti a quei due. Incroci pericolosi per per Inter e Milan". Le due milanesi, in vetta alla classifica del campionato, quest'oggi sfidano rispettivamente Genoa e Bologna. Le due squadre, curiosamente entrambe rossoblù, sono allenate anche da ex campioni d'Europa con rossoneri e nerazzurri.

Sulla panchina del Grifone siede Alberto Gilardino, su quella emiliana invece c'è Thiago Motta. Entrambi vogliono fare lo sgmabetto alla capolista. L'ex milanista ha anche esaltato Pioli, indicandolo come uno di quelli da cui ha imparato nella sua nuova vita da tecnico: "Mi ha insegnato a essere una persona molto pacata, capace di entrare nella testa dei giocatori"