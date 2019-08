Modric-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Lo stop di Boban"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina al mercato rossonero. Nello specifico, la rosea pone l’accento sulla "suggestione" Modric. "Lo stop di Boban", titola la Gazza, che poi riporta alcune dichiarazioni del dirigente milanista: "Ora impossibile". Ma attenzione: la questione potrebbe riaprirsi, magari nella prossima stagione. Soprattutto se Gigio dovesse partire: "Donnarumma al Psg potrebbe aprire il mercato dei sogni (compreso il Pallone d’Oro)", scrive la Gazzetta in taglio basso.